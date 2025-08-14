Logo R7.com
Homem entra em pânico em elevador na China ao ignorar saída aberta

Incidente ocorreu em Chongqing e foi capturado por câmeras de segurança

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Homem em Chongqing entra em pânico em elevador, acreditando estar preso.
  • Câmeras de segurança registraram o momento em que ele aguardava a abertura da porta à sua frente.
  • A porta traseira do elevador estava aberta, mas passou despercebida por ele.
  • Um funcionário teve que intervir e explicou como ele poderia sair facilmente.

 

Um homem em Chongqing, na China, entrou em pânico ao acreditar que estava preso em um elevador. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele aguardava ansiosamente pela abertura da porta à sua frente, sem perceber que a saída estava aberta atrás dele.

A porta traseira abriu e fechou repetidamente de forma silenciosa, mas passou despercebida pelo passageiro. Em seu desespero, ele pressionou vários botões do elevador e usou o interfone de emergência para pedir ajuda.

Um funcionário precisou intervir e explicar calmamente que ele apenas precisava se virar para encontrar a saída. Após receber as instruções, o homem conseguiu deixar o elevador sem maiores dificuldades.

Onde ocorreu o incidente de um homem em pânico dentro de um elevador?

O incidente ocorreu em Chongqing, na China.


Qual foi a situação que causou o pânico do homem no elevador?

O homem acreditava que estava preso em um elevador e aguardava ansiosamente pela abertura da porta, ignorando que a saída estava aberta atrás dele.

Como o homem tentou pedir ajuda enquanto estava no elevador?

Ele pressionou vários botões do elevador e usou o interfone de emergência para pedir ajuda.


Como o funcionário ajudou o homem a sair do elevador?

Um funcionário precisou intervir e explicou calmamente que ele apenas precisava se virar para encontrar a saída, permitindo que o homem deixasse o elevador sem maiores dificuldades.

