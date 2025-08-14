Homem entra em pânico em elevador na China ao ignorar saída aberta

Homem em Chongqing entra em pânico em elevador, acreditando estar preso.
Câmeras de segurança registraram o momento em que ele aguardava a abertura da porta à sua frente.
A porta traseira do elevador estava aberta, mas passou despercebida por ele.
Um funcionário teve que intervir e explicou como ele poderia sair facilmente.
Um homem em Chongqing, na China, entrou em pânico ao acreditar que estava preso em um elevador. As câmeras de segurança registraram o momento em que ele aguardava ansiosamente pela abertura da porta à sua frente, sem perceber que a saída estava aberta atrás dele.
A porta traseira abriu e fechou repetidamente de forma silenciosa, mas passou despercebida pelo passageiro. Em seu desespero, ele pressionou vários botões do elevador e usou o interfone de emergência para pedir ajuda.
Um funcionário precisou intervir e explicar calmamente que ele apenas precisava se virar para encontrar a saída. Após receber as instruções, o homem conseguiu deixar o elevador sem maiores dificuldades.
Onde ocorreu o incidente de um homem em pânico dentro de um elevador?
O incidente ocorreu em Chongqing, na China.
Qual foi a situação que causou o pânico do homem no elevador?
O homem acreditava que estava preso em um elevador e aguardava ansiosamente pela abertura da porta, ignorando que a saída estava aberta atrás dele.
Como o homem tentou pedir ajuda enquanto estava no elevador?
Ele pressionou vários botões do elevador e usou o interfone de emergência para pedir ajuda.
Como o funcionário ajudou o homem a sair do elevador?
Um funcionário precisou intervir e explicou calmamente que ele apenas precisava se virar para encontrar a saída, permitindo que o homem deixasse o elevador sem maiores dificuldades.
Veja também
Meninos foram encontrados sozinhos na BR-369, no Paraná, com intenção de viajar até Londrina
Hora News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!