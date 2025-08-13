Logo R7.com
Incêndio destrói navio de carga no Peru e fere três pessoas

Autoridades investigam causas do incêndio que devastou embarcação

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Um incêndio destruiu um navio de carga no Peru, deixando três pessoas feridas. As chamas começaram de forma inesperada e rapidamente tomaram conta do convés da embarcação.

Bombeiros agiram prontamente para resfriar o navio e impedir que o fogo se alastrasse. As autoridades estão investigando possíveis causas para o incidente, incluindo falha mecânica, vazamento de combustível ou manuseio inadequado de materiais inflamáveis.

