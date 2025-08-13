Logo R7.com
Incêndios florestais na Europa causam duas mortes

Vítimas incluem um bombeiro em Montenegro; continente enfrenta calor extremo

Hora News

Incêndios florestais na Europa resultaram em duas mortes nas últimas 24 horas. As vítimas foram registradas nos arredores de Madrid, na Espanha, e em Montenegro, onde um bombeiro perdeu a vida. O continente enfrenta temperaturas superiores a 44 graus Celsius, agravadas por condições climáticas secas e ventos intensos.

Portugal declarou estado de alerta e buscou auxílio internacional após falhas em aeronaves de combate ao fogo. Além disso, Grécia e Albânia também enfrentam incêndios que levam ao deslocamento de moradores.

