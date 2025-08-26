Influenciador Gato Preto se torna réu por agressão a Bia Miranda Justiça de São Paulo acata denúncia; exame comprova lesões em influenciadora Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 18h45 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h45 ) twitter

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra o influenciador digital Samuel Santana da Costa, conhecido como Gato Preto, tornando-o réu por violência doméstica contra sua companheira, a também influenciadora Bia Miranda. O incidente ocorreu em junho em um hotel em Barueri, na Grande São Paulo, motivado por ciúmes.

Um laudo do Instituto Médico Legal confirmou que Bia Miranda sofreu lesões leves na região cervical, na face e em outras partes do corpo. Em depoimento à polícia, Bia relatou ter sido agredida com um soco, jogada ao chão e chutada por Gato Preto. Ele afirmou ter agido em legítima defesa.

A data da audiência ainda não foi definida.

