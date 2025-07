Jair Bolsonaro critica medidas cautelares após decisão do STF Ex-presidente usa tornozeleira eletrônica e enfrenta restrições judiciais Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 12h56 (Atualizado em 18/07/2025 - 12h56 ) twitter

'Suprema humilhação', diz Bolsonaro em 1ª entrevista após colocar tornozeleira e ser alvo da PF

Após uma operação da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo o uso de uma tornozeleira eletrônica. A operação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e resultou em mandados de busca na residência de Bolsonaro e em locais associados ao Partido Liberal.

As restrições incluem a proibição de sair de casa durante a noite, acessar redes sociais e manter contato com embaixadores ou outros réus. Durante uma coletiva de imprensa, Bolsonaro declarou que não existem evidências concretas contra ele em relação a uma tentativa de golpe e classificou as ações como uma “suprema humilhação”. Ele espera que o julgamento no STF seja técnico e não político.

