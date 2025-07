'Trump quer que a democracia seja restabelecida no Brasil', diz Bolsonaro sobre guerra tarifária

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (17), o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado por tentativa de golpe de Estado ao lado de outros sete réus, afirmou que "Trump quer a restauração da democracia no Brasil" — e que, por isso, os Estados Unidos impuseram uma guerra comercial ao país, com tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.



Em carta enviada ao governo brasileiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria declarado que as tarifas refletem sua insatisfação com o julgamento de Bolsonaro, que, segundo ele, estaria sendo injustamente acusado.



Apesar disso, Bolsonaro amenizou a medida, afirmando que “essa taxa não é só no Brasil, é no mundo todo”, declarou. Ele também criticou a condução da política externa do atual governo, afirmando que “na gestão do Lula, o Brasil está ficando isolado comercialmente.”



O ex-presidente alertou que, caso o cenário continue, o Brasil poderá ter a China como seu único parceiro comercial relevante: “O Lula parece não entender isso!”.



Ele também negou que as ações de Trump representem um ataque à soberania nacional, dizendo que o governo brasileiro "tem que conversar, ter humildade, parar de atacar o Trump o tempo todo. Vocês atacam ele desde antes das eleições do ano passado”.



Questionado sobre o processo em que é acusado de tentativa de golpe, Bolsonaro nega atitudes contra a democracia. “Se eu tentei dar golpe de Estado? Não dei. Se eu for condenado? É injustiça!”