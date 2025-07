Deolane Bezerra é condenada a pagar multa de R$ 37 mil por gravar clipe em condomínio em que mora

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi condenada, nesta quarta-feira (16), a pagar uma multa de R$ 37 mil por ter gravado um clipe musical nas dependências do condomínio onde mora em Alphaville , bairro da cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. Segundo a decisão da Justiça, Deolane descumpriu o regimento interno ao utilizar as áreas comuns para fins comerciais sem autorização.



Em sua defesa, a influencer alegou que a gravação foi caseira, com a maior parte sendo feita no interior da própria casa, e que não havia recebido uma advertência prévia. Além disso, a advogada também afirmou que não possuía uma cópia do regulamento do residencial no momento em que foi multada. Com a sentença, o favorecido foi o condomínio, que deverá receber a multa aplicada.