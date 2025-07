Lula critica ONU e propõe nova moeda antes da cúpula dos BRICS Presidente destaca necessidade de reduzir dependência do dólar em evento no Rio Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 18h07 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h07 ) twitter

'O problema não é nem econômico, é político', afirma Lula em discurso que antecede Cúpula dos BRICS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou no Rio de Janeiro em um evento que antecede a cúpula dos BRICS. Ele destacou a necessidade de um novo modelo financeiro sem condicionalidades para países como o Haiti, propondo a devolução de 28 bilhões de dólares como reparação histórica. Lula criticou o sistema atual, que impede avanços para nações em dificuldades financeiras.

O presidente também enfatizou a importância de discutir uma nova moeda de comércio entre os países do BRICS — Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul — para reduzir a dependência do dólar. Ele reconheceu os desafios políticos envolvidos, mas afirmou que encontrar uma nova solução é essencial para evitar repetir erros passados.

Além das questões econômicas, Lula ressaltou que a crise global é predominantemente política, destacando a falta de liderança mundial e a necessidade urgente de fortalecer o multilateralismo e a democracia. Dilma Rousseff, presidenta do banco do bloco e ex-presidente do Brasil, participou do evento e tem a tarefa de buscar novas formas de financiamento entre as nações participantes. A cúpula ocorrerá nos próximos dias no Rio de Janeiro.

