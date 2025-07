Lula assume presidência do Mercosul com foco em comércio e cooperação Presidente brasileiro destaca acordos com União Europeia e EFTA como prioridades Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 17h55 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h55 ) twitter

‘Oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar’, diz Lula sobre comando do Mercosul

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu, nesta quinta-feira (3), a presidência rotativa do Mercosul, destacando a importância de fortalecer a cooperação econômica entre os países membros. Ele ressaltou a necessidade de consolidar acordos com a União Europeia e a EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio) até o final do ano.

Lula enfatizou que o Mercosul desempenha um papel vital na proteção contra conflitos comerciais externos e destacou a importância de utilizar moedas locais para reduzir custos nas transações entre países membros. Ele também mencionou o interesse em expandir parcerias com países asiáticos para aumentar a presença do bloco nas cadeias globais de valor.

Entre as prioridades listadas por Lula estão enfrentar a mudança climática, promover a transição energética e combater o crime organizado na região. Ele destacou ainda a promoção dos direitos dos cidadãos com foco na inclusão social e no enfrentamento das desigualdades.

O presidente também mencionou planos de desenvolvimento tecnológico e modernização das infraestruturas, como a Rota da Integração Sul-Americana, que visa encurtar distâncias e promover o crescimento econômico. Ainda em sua fala, Lula ressaltou a importância de defender as democracias na região, assegurando respeito à pluralidade e ao diálogo.

