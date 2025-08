Lula destaca democracia e soberania em discurso no Conselhão Presidente foca em temas nacionais e evita discutir taxação de Trump Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 17h20 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h20 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Luiz Inácio Lula da Silva participou da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

O presidente enfatizou a importância da democracia participativa e da soberania nacional em seu discurso.

Lula evitou discutir assuntos como a prisão de Jair Bolsonaro e tarifas dos EUA, focando em questões internas do Brasil.

Ele comemorou a retirada do Brasil do mapa da fome, destacando que este ainda é um desafio enfrentado por muitos brasileiros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura da 5ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o ‘Conselhão’, no Palácio Itamaraty, em Brasília. Durante seu discurso, Lula destacou a importância da democracia participativa e a soberania nacional.

Lula evitou comentar sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos, preferindo focar em questões internas do Brasil. Ele comemorou a retirada do Brasil do mapa da fome, conforme anunciado pelo secretário-geral da ONU, ressaltando que a fome ainda é um desafio para muitos brasileiros.

O presidente enfatizou que a democracia vai além do direito ao voto, incluindo a correção de erros eleitorais e a fiscalização dos políticos eleitos. Ele também afirmou que interferir em assuntos de outros países viola o princípio da soberania nacional.