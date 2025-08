Não é mais possível conviver com a subordinação do Poder Legislativo, diz Rogério Marinho

Parlamentares aliados a Jair Bolsonaro concederam uma entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (5), em Brasília, para anunciar medidas contra a prisão domiciliar do ex-presidente, decretada por Alexandre de Moraes. “Estamos aqui, em frente à casa do povo, para dizer que chega, basta, porque não é mais possível conviver com a conivência ou com essa subordinação que o Poder Legislativo tem hoje perante outro Poder”, afirmou o senador Rogério Marinho (PL).



Durante seu discurso, Marinho relembrou a retirada de deputados bolsonaristas , que protestavam em frente à Praça dos Três Poderes na sexta-feira (25), em Brasília, e criticou a ação de Moraes.



“Ibaneis foi acordado à 1h da manhã pelo ministro Alexandre de Moraes para agir como se fosse um oficial de Justiça, certamente amedrontado, coagido, para que fizesse um serviço, uma ação que não lhe cabia. Isso mostra hipertrofia, uma invasão de competência de um poder sobre os demais Poderes da República. Isso é muito grave”, declarou.



O senador também afirmou que, atualmente, no Brasil, é considerado um “crime” questionar as instituições do Estado. “É um delito grave questionar os Poderes da República, apontar arbitrariedades ou dizer, de forma absolutamente natural, que a legislação não está sendo cumprida. Ou pior: que ela está sendo elastecida ou relativizada em função da conveniência”, concluiu.