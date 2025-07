Ministério Público denuncia PMs por morte de homem rendido em Paraisópolis Dois policiais responderão por homicídio doloso; outros agentes serão processados como colaboradores Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 17h59 (Atualizado em 23/07/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Ministério Público denuncia dois PMs pelo homicídio doloso de Igor Oliveira de Morais Santos em Paraisópolis.

O crime foi gravado por câmeras corporais, mostrando a vítima rendida e sem reação.

Os policiais foram presos e a detenção convertida em preventiva; outros dois agentes são processados como colaboradores.

O caso gera preocupações sobre a conduta policial em São Paulo, apesar da defesa alegar legítima defesa.

Ministério Público denuncia policiais militares que mataram jovem rendido em Paraisópolis

O Ministério Público denunciou dois policiais militares que mataram um homem já rendido em Paraisópolis, São Paulo. Renato Torquato da Cruz e Robson Noguchi de Lima responderão por homicídio doloso. O incidente ocorreu no dia 10 deste mês e foi registrado por câmeras corporais. As imagens mostram a vítima, Igor Oliveira de Morais Santos, com as mãos na cabeça quando foi alvejada.

Após o ocorrido, os dois policiais foram presos e tiveram a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia. Outros dois agentes envolvidos responderão por terem colaborado com a ação ilícita ao apresentarem uma versão dos fatos que diverge das imagens registradas. A defesa dos policiais alega legítima defesa.

A vítima não tinha antecedentes criminais como adulto, mas possuía registros de infrações por roubo e tráfico. O caso levanta questões sobre a conduta policial em operações na zona sul da capital paulista.

Assista ao vídeo - Ministério Público denuncia policiais militares que mataram jovem rendido em Paraisópolis

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!