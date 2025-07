Homem que invadiu shopping com carro é liberado após audiência de custódia em Goiás

O homem que invadiu com um carro o maior shopping de Goiânia, capital de Goiás , foi liberado após passar por audiência de custódia nesta terça-feira (22). Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, invadiu o local na segunda (21) e percorreu cerca de 200 metros, não atropelando nenhum visitante, porém atingindo quiosques que ficam nos corredores. Após colidir contra uma pilastra, o homem foi contido e preso em flagrante, sendo submetido ao teste do bafômetro , que deu o resultado negativo.



A família do motorista lamentou o caso e afirmou que ele possui problemas psiquiátricos desde a adolescência e que nos últimos dias estava sem a medicação. Gilberto passou por audiência de custódia, sendo solto com a condição de que seja encaminhado a tratamento médico . No depoimento, ele afirmou que simplesmente teve vontade de ir ao shopping e assim o fez, acreditando que isso era uma maneira corriqueira de realizá-lo, o que também corrobora a tese de surto psicótico .