Motorista que invadiu shopping em Goiânia e é liberado após audiência

Homem que invadiu shopping com carro é liberado após audiência de custódia em Goiás

Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, invadiu com seu carro o maior shopping de Goiânia em alta velocidade, percorrendo cerca de 200 metros e danificando quiosques antes de colidir com uma pilastra. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido. Após ser detido no local, o motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

A família informou que Gilberto tem problemas psiquiátricos desde a adolescência e estava sem medicação. Durante audiência de custódia, ele foi liberado com a condição de receber tratamento médico. Em depoimento, Gilberto afirmou que teve vontade súbita de ir ao shopping, acreditando ser uma ação comum, reforçando a hipótese de surto psicótico.

