Mulher é resgatada após ficar pendurada em roda-gigante no Paraná Funcionários agiram rapidamente em parque de diversões de Mandirituba Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 19h00

Mulher fica pendurada em roda-gigante ao se confundir e descer do brinquedo antes do momento certo

Uma mulher foi resgatada após ficar pendurada na porta de uma cabine de roda-gigante em Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. O incidente ocorreu quando ela se confundiu e abriu a porta antes do brinquedo parar completamente.

A mulher estava suspensa a alguns metros do chão enquanto a roda-gigante ainda girava. Funcionários do parque agiram rapidamente, desacelerando o equipamento para realizar o resgate com segurança. O momento foi registrado em vídeo por uma testemunha presente no local.

