Sem citar nomes, Moraes classifica ação de brasileiros contra o STF como ‘covarde e traiçoeira’

"Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um estado estrangeiro", afirmou o ministro Alexandre de Moraes durante discurso no retorno do Judiciário nesta sexta-feira (1º).



Sem citar nomes, Moraes continuou: "Covarde porque esses brasileiros, pseudopatriotas, encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram a coragem de continuar no território nacional. E traiçoeiras essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à Justiça".

ações sobre tentativa de golpe de Estado na Corte serão julgados ainda neste semestre. "Julgaremos todos os responsáveis, absolvendo aqueles que não houver provas, mas julgando, exercendo nossa função e não nos acovardando em virtude de ameaças. O STF continuará seu papel de guardião e com resposta final, inadmitindo ingerência interna ou externa", disse. Ele ainda afirmou que todos os réus que respondem em.