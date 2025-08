‘Diálogo, respeito e cooperação são a base da nossa democracia’, diz Jorge Messias em sessão no STF

“Mais do que nunca, precisamos que o Supremo Tribunal Federal continue exercendo com firmeza e altivez o papel de guardião máximo da Constituição e da democracia brasileira”, defendeu Jorge Messias , advogado-geral da União, durante discurso na abertura do segundo semestre do STF, nesta sexta-feira (1º).



Messias repudiou as tentativas de intimidação contra o Poder Judiciário diante das tensões comerciais e diplomáticas, tanto no cenário nacional quanto internacional. O advogado também se posicionou sobre as sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes e elogiou a atuação do magistrado por ser a “razão pela qual os nossos juízes são vitalícios”.



Ele ressaltou que a AGU (Advocacia Geral da União) adotará medidas para salvaguardar os interesses nacionais e elucidar a verdade. “Seguiremos firmes na convicção de que o diálogo, o respeito e a cooperação são a base da nossa democracia”, completa.