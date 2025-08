Oposição propõe impeachment de Alexandre de Moraes e anistia ampla Parlamentares criticam decisões unilaterais de Moraes e sugerem mudanças legais Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h12 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Parlamentares da oposição propuseram impeachment de Alexandre de Moraes em coletiva em Brasília.

O "pacote da paz" inclui anistia ampla e crítica às decisões unilaterais de Moraes.

Senador Flávio Bolsonaro defendeu que postagens em redes sociais foram decisões pessoais e criticou Moraes por não consultar outros ministros.

Proposta também visa eliminar foro privilegiado para parlamentares, permitindo julgamentos em primeira instância.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na manhã desta terça-feira (5), parlamentares da oposição realizaram uma coletiva de imprensa em Brasília para discutir a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Durante o evento, foi apresentado um “pacote da paz”, que inclui propostas como o impeachment de Moraes e medidas de anistia ampla, geral e irrestrita.

O senador Flávio Bolsonaro defendeu que as postagens em redes sociais que supostamente violaram medidas cautelares foram feitas por sua própria convicção, sem solicitação do ex-presidente. Ele criticou as decisões de Moraes, alegando que são feitas sem consulta a outros ministros ou ao Ministério Público Federal.

Além disso, o “pacote da paz” propõe a aprovação de uma proposta que elimina o foro privilegiado para parlamentares, permitindo julgamentos em primeira instância. Flávio Bolsonaro argumenta que essa mudança é necessária para impedir que processos no Supremo sejam usados como forma de pressão sobre legisladores.

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!