Dupla com uniforme da Polícia Civil abre fogo e mata um homem em Fortaleza (CE)

Uma dupla de criminosos, em Fortaleza (CE) , se caracterizou com capuzes, roupas escuras e distintivos da Polícia Civil para abrir fogo no meio da rua. Um homem morreu e outro acabou ferido.



Como mostram imagens de câmeras de segurança, eles começaram a atirar, pelo menos 12 vezes, contra as pessoas que estavam na área; de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, a vítima declarada como morta tinha antecedentes de posse ilegal de arma da fogo, tráfico de drogas, receptação e violência doméstica.



O outro homem atingido foi socorrido e sobreviveu, mas seu estado de saúde não foi divulgado.