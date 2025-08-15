Logo R7.com
Pilotos enfrentam tufão ao pousar em Taiwan

Tufão provoca caos com ventos de até 191 km/h, ferindo mais de cem pessoas

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Durante um tufão em Taiwan, pilotos enfrentaram rajadas de vento de até 191 km/h ao tentar pousar aviões. As condições adversas resultaram em aeronaves quicando na pista antes de aterrissarem com sucesso.

O fenômeno causou a evacuação de mais de 8.000 pessoas, além do fechamento de escolas e comércios. Vários voos foram cancelados devido à força dos ventos. Pelo menos 112 pessoas ficaram feridas e uma permanece desaparecida. Apesar da tensão a bordo, passageiros aplaudiram a habilidade dos pilotos diante dos desafios climáticos.

