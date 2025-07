Polícia busca homem flagrado vandalizando carros em Socorro Câmeras de segurança registraram o suspeito danificando veículos estacionados Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h35 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h35 ) twitter

Câmeras flagram homem vandalizando carros estacionados em rua do interior de SP

A polícia de Socorro, no interior de São Paulo, está à procura de um homem capturado por câmeras de segurança enquanto vandalizava veículos estacionados. As imagens mostram o indivíduo pulando sobre os carros, causando danos aos para-brisas.

O suspeito foi visto subindo no capô e no teto dos automóveis antes de pular com força, danificando dois veículos. Após o ato de vandalismo, ele se afastou calmamente do local. Os proprietários só perceberam os estragos no dia seguinte. A polícia continua investigando para identificar o responsável pelos danos.

Assista ao vídeo - Câmeras flagram homem vandalizando carros estacionados em rua do interior de SP

