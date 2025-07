Primeiro-ministro francês propõe corte de feriados para economizar bilhões Medida visa aumentar receita fiscal com economia esperada de 44 bilhões de euros Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h00 ) twitter

Primeiro-ministro da França propõe corte de dois feriados do calendário local

O primeiro-ministro da França, François Bayrou, propôs a eliminação de dois feriados nacionais como parte de um plano para reduzir despesas no orçamento do próximo ano. As datas afetadas seriam a segunda-feira de Páscoa e o dia da vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial.

Segundo Bayrou, a remoção desses feriados poderia aumentar a atividade econômica nos dias úteis adicionais, gerando receitas fiscais significativas. A medida faz parte de um esforço maior solicitado pelo presidente Emmanuel Macron para diminuir a dívida e o déficit do país, com uma economia total estimada em 44 bilhões de euros (R$ 284 bilhões).

