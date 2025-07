Queda de avião em São José do Rio Preto deixa duas vítimas fatais Aeronave caiu logo após decolagem; equipes de resgate atuam no local Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h03 ) twitter

Avião cai logo após decolagem em São José do Rio Preto (SP); Corpo de Bombeiros confirma duas mortes

Um avião de pequeno porte caiu logo após decolar em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, resultando na morte de duas pessoas, conforme confirmado pelo Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta do meio-dia e o destino da aeronave não foi informado.

Equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Aeronáutica, estão no local realizando os procedimentos necessários para lidar com a situação. As autoridades ainda não divulgaram o estado de saúde dos demais ocupantes da aeronave, e as investigações estão em andamento para apurar as causas do acidente.

Assista ao vídeo - Avião cai logo após decolagem em São José do Rio Preto (SP); Corpo de Bombeiros confirma duas mortes

