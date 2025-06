Cauda do tamanduá-bandeira é essencial para sobrevivência do animal, mostra estudo No total, são 11 características que auxiliam na preservação da espécie, que está ameaçada de extinção

Hora News|Do R7 30/06/2025 - 18h59 (Atualizado em 30/06/2025 - 18h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share