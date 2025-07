Tradição e inovação no concurso leiteiro de Governador Valadares Evento em Minas Gerais reúne pecuaristas experientes e novas gerações Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 17h46 (Atualizado em 11/07/2025 - 17h46 ) twitter

Concurso leiteiro celebra tradição e união no campo em Governador Valadares (MG)

O concurso leiteiro em Governador Valadares atraiu produtores rurais interessados em mostrar seu trabalho. Com a participação de 14 competidores e 24 animais das raças girolando e guzelando, o evento destacou tanto veteranos como Geraldo Antônio de Santa Maria do Suaçuí, com três décadas de experiência, quanto novatos como Samuel Custódio de Souza.

A disputa incluiu dez ordenhas onde a maior produção foi descartada e as demais somadas para determinar o vencedor. Ediberto, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares, também participou e lembrou sua vitória no ano anterior. Ele enfatizou a importância de valorizar a produção local.

Todos os participantes fazem parte da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, que coleta diariamente cerca de 250 mil litros de leite dos cooperados. O concurso proporciona uma plataforma para que os produtores mostrem seu trabalho nas fazendas.

