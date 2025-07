Suspeito de roubar alianças na zona sul de SP é preso com anéis de ouro na meia

Um suspeito de integrar uma quadrilha de roubos de alianças na região da zona sul de São Paulo foi preso enquanto tentava fazer mais uma vítima. Com ele foram localizados sete anéis de ouro escondidos na meia. Um motorista que estava parado no trânsito, na avenida Santo Amaro, conseguiu tirar uma foto do momento em que ele e um comparsa faziam mais uma vítima em um carro de luxo. Ambos foram flagrados por policiais que faziam patrulhamento.



Os agentes deram início a uma perseguição. Um dos suspeitos tentou fugir a pé e acabou preso, e o outro conseguiu escapar. Na abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 32 com a numeração raspada, além dos anéis escondidos na meia. Com o flagrante, o suspeito admitiu que as joias eram de diversas vítimas que eles fizeram ao longo do dia. Ainda segundo os oficiais da Força Tática da Polícia Militar, o suspeito já era procurado por agir também na região do Brooklin, Moema e Campo Belo.



A motocicleta apreendida já era monitorada pela polícia e estava com o chassi e a numeração do motor raspados, além de uma placa encontrada no baú. A polícia procura agora pelo comparsa que conseguiu fugir.