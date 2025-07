Trump confirma envio de armamentos à Ucrânia em breve Presidente dos EUA critica lentidão em negociações com a Rússia Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 16h45 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h45 ) twitter

Trump anuncia que munições e mísseis serão enviados à Ucrânia 'rapidamente' em nova ofensiva

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que armamentos e mísseis de defesa aérea serão enviados à Ucrânia nos próximos dias. A declaração ocorreu após reunião com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Casa Branca, indicando uma possível mudança na estratégia dos EUA em relação ao conflito com a Rússia.

Desde que assumiu a presidência, Trump vinha defendendo a possibilidade de negociar diretamente com Vladimir Putin para resolver o conflito. Contudo, recentemente, expressou descontentamento com o avanço russo na Ucrânia e agora adota uma postura mais firme. O presidente também criticou a demora em alcançar um acordo com a Rússia.

