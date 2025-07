Trump anuncia que Rússia será taxada em 100% se 'não houver paz'

O presidente americano, Donald Trump , fez um discurso junto ao secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, após um encontro entre os dois na Casa Branca , nesta segunda-feira (14). Entre os anúncios, o presidente afirmou que o governo americano pode aplicar sanções de até 100% aos russos caso não haja uma resolução no conflito contra a Ucrânia . Trump ainda citou outro projeto no Congresso que pode taxar Moscou em até 500% com tarifas secundárias.



“Estamos falando de cerca de 100% de tarifas secundárias. Podemos fazer isso sem o Senado e sem o Congresso, mas o que eles estão trabalhando é muito importante”, declarou.



Na declaração em conjunto entre Rutte e Trump, foi anunciado o envio de mais armamentos para a Kiev com o apoio dos países europeus e sem o financiamento dos Estados Unidos. Ainda segundo Rutte, a medida é apenas a primeira onda de envios. Os dois ainda reafirmaram a decisão dos países do órgão em reforçar o investimento militar, com o compromisso do envio de 2% a 5% dos PIBs (Produto Interno Bruto) nacionais para a iniciativa.



No momento em que discussões para um cessar-fogo fogo ocorrem, o Kremlin continua realizando ataques contra o território ucraniano. Na última semana, o governo russo empreitou uma das maiores ofensivas desde o início da guerra em 2022, com a utilização de cerca de 730 drones e 13 mísseis, deixando ao menos oito civis mortos na região da fronteira com a Polônia.