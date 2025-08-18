Trump discute fim da guerra na Ucrânia com líderes europeus Reunião na Casa Branca aborda soluções para conflito no Leste Europeu Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h59 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump se reuniu com líderes europeus na Casa Branca para discutir um acordo de paz na guerra da Ucrânia.

O presidente destacou o empenho de Ucrânia e Rússia em buscar uma solução pacífica.

As garantias de segurança foram consideradas essenciais para o sucesso das negociações.

Trump expressou otimismo sobre um cessar-fogo iminente e a possibilidade de avanços nas próximas duas semanas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se com líderes europeus na Casa Branca para discutir um possível acordo de paz que encerre a guerra no Leste Europeu. Durante o encontro, Trump destacou que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão empenhadas em buscar uma solução pacífica.

As conversas ressaltaram a importância das garantias de segurança como um passo essencial para o progresso nas negociações. Trump expressou otimismo sobre um cessar-fogo iminente, destacando que salvar milhares de vidas é o objetivo principal.

A colaboração entre Estados Unidos, Europa e Ucrânia foi enfatizada como crucial para avançar nas tratativas. Espera-se que nas próximas duas semanas haja avanços significativos na busca por uma solução pacífica para a situação na região.

Qual foi o objetivo da reunião entre Donald Trump e os líderes europeus na Casa Branca?

O objetivo da reunião foi discutir um possível acordo de paz para encerrar a guerra no Leste Europeu.

O que Donald Trump destacou sobre a Ucrânia e a Rússia durante o encontro?

Donald Trump destacou que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão empenhadas em buscar uma solução pacífica para o conflito.

Qual a perspectiva de Trump sobre o cessar-fogo e a segurança?

Trump expressou otimismo sobre um cessar-fogo iminente e enfatizou que garantir a segurança é um passo essencial para o progresso nas negociações, com o objetivo de salvar milhares de vidas.

Qual é a expectativa para os avanços nas negociações nas próximas semanas?

A expectativa é de que nas próximas duas semanas haja avanços significativos na busca por uma solução pacífica para a situação na região, com a colaboração entre Estados Unidos, Europa e Ucrânia sendo considerada crucial.

