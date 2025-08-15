Trump e Putin discutem cessar-fogo na Ucrânia em base no Alasca

Trump e Putin se reúnem no Alasca para discutir cessar-fogo na Ucrânia.
A reunião acontece em uma base militar americana, com delegações de ambos os países.
Escolha do Alasca suscitou controvérsias, mas sua proximidade geográfica foi considerada prática.
Encontro é relevante no contexto de tensões comerciais globais e relações entre potências nucleares.
Donald Trump e Vladimir Putin se encontram no Alasca para discutir um possível cessar-fogo na Ucrânia. A reunião ocorre em uma base militar americana e conta com delegações dos dois países. Espera-se que o encontro dure entre seis e sete horas, conforme o Kremlin.
A escolha do Alasca gerou controvérsias devido ao seu passado russo, mas foi considerada prática pela proximidade geográfica. Além do cessar-fogo, outros temas de interesse mútuo serão abordados pelos líderes e suas equipes de alto nível.
O evento atrai atenção global devido à importância das duas potências nucleares no cenário mundial, em um momento marcado por tensões comerciais envolvendo os Estados Unidos.
Onde Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram para discutir o cessar-fogo na Ucrânia?
Donald Trump e Vladimir Putin se reuniram no Alasca, em uma base militar americana.
Qual é a duração esperada da reunião entre Trump e Putin?
A reunião entre Trump e Putin é esperada para durar entre seis e sete horas, conforme informado pelo Kremlin.
Por que a escolha do Alasca para a reunião gerou controvérsias?
A escolha do Alasca gerou controvérsias devido ao seu passado russo, embora tenha sido considerada prática pela proximidade geográfica.
Quais são os temas que serão abordados além do cessar-fogo?
Além do cessar-fogo, outros temas de interesse mútuo serão discutidos pelos líderes e suas equipes de alto nível.
Veja também
Câmeras de segurança flagraram o grupo abordando as vítimas durante a noite a bordo de quatro motos
Hora News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!