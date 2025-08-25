Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Tufão Kajik força evacuações em massa no Vietnã e China

Mais de meio milhão deixam suas casas devido a ventos fortes

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Tufão Kajiki atinge Vietnã e China e desloca mais de meio milhão de pessoas
Tufão Kajiki atinge Vietnã e China e desloca mais de meio milhão de pessoas

O tufão Kajik atingiu a costa do Vietnã com ventos superiores a 170 km/h, levando à evacuação de mais de meio milhão de pessoas. Soldados e forças paramilitares foram mobilizados para auxiliar na retirada dos moradores e na preparação para possíveis emergências.

No sul da China, medidas preventivas incluíram o fechamento de empresas, escolas e transporte público em uma cidade afetada, resultando na evacuação de cerca de 20 mil habitantes. As autoridades alertaram sobre chuvas intensas, ventos fortes e risco de deslizamentos de terra.

Assista ao vídeo - Tufão Kajiki atinge Vietnã e China e desloca mais de meio milhão de pessoas

Veja também


Um adolescente também estava envolvido na ação e foi apreendido

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.