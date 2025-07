Turista belga é preso por contrabando de medicamentos no RN PRF apreende bagagem ilegal com canetas de insulina e eletrônicos em fiscalização de rotina Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 17h30 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Turista belga é preso por contrabando de canetas emagrecedoras no Rio Grande do Norte

Um turista belga foi preso em Goianinha, no Rio Grande do Norte, após ser flagrado com uma mala contendo produtos estrangeiros sem nota fiscal. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal em um ônibus vindo do Rio de Janeiro.

Os agentes encontraram mais de 120 canetas de insulina, utilizadas em tratamentos estéticos, além de três aparelhos celulares na bagagem do passageiro. O turista foi detido e deverá responder pelo crime de contrabando.

Assista ao vídeo - Turista belga é preso por contrabando de canetas emagrecedoras no Rio Grande do Norte

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!