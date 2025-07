Governo analisa usar aviões particulares de propriedades rurais para combater incêndios florestais

O governo federal analisa utilizar aeronaves particulares de propriedades rurais para combater incêndios florestais . Para isso, é estudada a possibilidade de editar uma norma que obrigue os donos de terras em áreas de risco a contratar, todos os anos, um número mínimo de horas de voo para combate ao fogo .



Se um foco de incêndio atingir a região e o proprietário não tiver esse contrato, ele poderá ser responsabilizado. O objetivo é evitar que as queimadas de 2024 se repitam. Em 2025, é esperada uma seca intensa, mas ainda menor do que a registrada no ano anterior.



A fim de diminuir os impactos, o governo aumentou o número de brigadistas do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) em 26% em relação a 2024.