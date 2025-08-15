Turistas se encantam com fluxo de magma no Etna

Uma ruptura no vulcão Etna, na Itália, permitiu que o magma fluísse sobre o solo, criando um cenário impressionante que atraiu turistas e guias para a área. Visitantes equipados com capacetes observaram de perto o fenômeno natural enquanto drones capturavam imagens do evento.
Especialistas monitoraram o fluxo de lava para garantir a segurança dos espectadores. O espetáculo natural proporcionou uma experiência memorável para aqueles que puderam presenciar o evento.
