Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Turistas se encantam com fluxo de magma no Etna

Ruptura rochosa libera magma e atrai visitantes na Itália

Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Uma ruptura no vulcão Etna, na Itália, permitiu que o magma fluísse sobre o solo, criando um cenário impressionante que atraiu turistas e guias para a área. Visitantes equipados com capacetes observaram de perto o fenômeno natural enquanto drones capturavam imagens do evento.

Especialistas monitoraram o fluxo de lava para garantir a segurança dos espectadores. O espetáculo natural proporcionou uma experiência memorável para aqueles que puderam presenciar o evento.

Veja também


Alimentação de crianças pode afetar produção de hormônios essenciais para manutenção da qualidade do sono, aponta a médica Cristina Herreira

Hora News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.