Turistas se encantam com fluxo de magma no Etna Ruptura rochosa libera magma e atrai visitantes na Itália Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma ruptura no vulcão Etna, na Itália, permitiu que o magma fluísse sobre o solo, criando um cenário impressionante que atraiu turistas e guias para a área. Visitantes equipados com capacetes observaram de perto o fenômeno natural enquanto drones capturavam imagens do evento.

Especialistas monitoraram o fluxo de lava para garantir a segurança dos espectadores. O espetáculo natural proporcionou uma experiência memorável para aqueles que puderam presenciar o evento.

Veja também

‌



Alimentação de crianças pode afetar produção de hormônios essenciais para manutenção da qualidade do sono, aponta a médica Cristina Herreira

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo ‘Estamos vivendo uma geração de crianças com insônia’, diz pediatra Quadrilha faz sequência de arrastão e assusta moradores da zona sul de SP Avião quica na pista durante pouso em meio a tufão em Taiwan; veja vídeo Vulcão Etna entra em erupção e ‘dá show’ para turistas na Itália Porta de ônibus quebra durante parada, mas motorista guarda e segue viagem; veja vídeo Ambulante acerta lata na cabeça de fiscal da prefeitura ao ter carrinho confiscado em Goiânia (GO) Veja o momento em que Trump e Putin chegam ao Alasca para discutir acordo de paz na Ucrânia Defesa de Hytalo Santos insinua 'perseguição' e afirma que influenciador vai provar inocência Prisão de Hytalo Santos: polícia tinha informação de provável tentativa de fuga do influenciador Polícia apreendeu oito celulares e um carro de luxo durante prisão de Hytalo Santos Hytalo Santos é preso em São Paulo após ser acusado de exploração de menores nas redes sociais Crianças de 7 e 11 anos fogem de casa para encontrar influenciador a 350 km de distância Homem entra em pânico ao confundir porta de elevador e pensar que está preso; veja vídeo Incêndio em depósito de materiais recicláveis causa prejuízo milionário em Palmital (SP) Onda de calor e queimadas deixam ao menos quatro mortos na Europa Cuidadora desvia R$ 65 mil de idosos em casa de repouso, aposta no Tigrinho e perde tudo Fortes chuvas causam enchentes e provocam a morte de uma família no Tennessee, nos EUA Jovem distraído com fones de ouvido é atropelado por bonde e precisa pagar multa de R$ 13 mil; veja Incêndios florestais causam pelo menos duas mortes em 24 horas na Europa Homem salta de carro em movimento para escapar de sequestro relâmpago; veja vídeo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!