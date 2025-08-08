Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação no Reino Unido

Vale e BHP propõem acordo de R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido.
A proposta visa responsabilizar a BHP pelo desastre em Mariana, Minas Gerais.
R$ 4 bilhões do total serão destinados a indenizações, enquanto o restante cobrirá custos legais.
Processo envolve 640 mil pessoas que solicitaram indenização total de 36 bilhões de libras.
As mineradoras Vale e BHP, controladoras da Samarco, propuseram um acordo de R$ 7,5 bilhões para encerrar uma ação coletiva no Reino Unido relacionada ao desastre em Mariana, Minas Gerais. A justiça britânica avalia a responsabilidade da BHP na tragédia.
Aproximadamente R$ 4 bilhões do total oferecido seriam destinados às indenizações, enquanto o restante cobriria custos legais. O processo envolve cerca de 640 mil pessoas que originalmente solicitaram uma indenização de 36 bilhões de libras (mais de R$ 260 bilhões).
Caso o acordo não seja aceito e a BHP seja considerada culpada em Londres, o valor da indenização será reavaliado em um novo julgamento. No Brasil, o Programa Indenizatório Definitivo foi reaberto para novas adesões até o dia 14 de setembro.
