Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação no Reino Unido Proposta visa resolver ação coletiva por desastre em Mariana Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vale e BHP propõem acordo de R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido.

A proposta visa responsabilizar a BHP pelo desastre em Mariana, Minas Gerais.

R$ 4 bilhões do total serão destinados a indenizações, enquanto o restante cobrirá custos legais.

Processo envolve 640 mil pessoas que solicitaram indenização total de 36 bilhões de libras.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As mineradoras Vale e BHP, controladoras da Samarco, propuseram um acordo de R$ 7,5 bilhões para encerrar uma ação coletiva no Reino Unido relacionada ao desastre em Mariana, Minas Gerais. A justiça britânica avalia a responsabilidade da BHP na tragédia.

Aproximadamente R$ 4 bilhões do total oferecido seriam destinados às indenizações, enquanto o restante cobriria custos legais. O processo envolve cerca de 640 mil pessoas que originalmente solicitaram uma indenização de 36 bilhões de libras (mais de R$ 260 bilhões).

Caso o acordo não seja aceito e a BHP seja considerada culpada em Londres, o valor da indenização será reavaliado em um novo julgamento. No Brasil, o Programa Indenizatório Definitivo foi reaberto para novas adesões até o dia 14 de setembro.

Veja também

‌



Presidente ordenou o uso de todos os meios possíveis para procurar as vítimas e esvaziar imóveis em risco

Hora News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Fortes chuvas na China deixam dez mortos e 33 desaparecidos Tragédia de Mariana: Vale e BHP oferecem R$ 7,5 bilhões para encerrar ação coletiva no Reino Unido Colesterol alto pode não estar relacionado com a alimentação; entenda Marina Silva fala sobre PL do Licenciamento Ambiental: 'Que economia não brigue com ecologia'; veja ‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço Faustão realiza transplantes de fígado e rim em São Paulo Jovens brigam em frente à PUC-SP após partida entre Palmeiras e Corinthians Empréstimo é o segundo fator de inadimplência no Brasil; veja como não se endividar Trump acusa CEO da Intel de manter laços com chineses e pede sua renúncia China conclui teste de pouso e decolagem de módulo lunar tripulado Lei Maria da Penha 19 anos: subnotificação de casos ainda é desafio no combate à violência doméstica Tabagismo volta a crescer no Brasil impulsionado pelo uso do cigarro eletrônico; veja riscos Vendas da Tesla despencam 60% em julho no Reino Unido enquanto BYD ganha mercado Corte italiana rejeita limitação de cidadania para descendentes; veja o que muda Menino de 10 anos cai em buraco enquanto soltava pipa, em Santa Bárbara d’Oeste (SP) Déficit comercial dos EUA cai 16% em junho com política tarifária de Trump Trump eleva para 50% a tarifa sobre a Índia devido à compra de petróleo russo ‘Não se deve esperar que o mercado se estrangule’, diz Fávaro sobre economia em meio ao tarifaço 'O Brasil é uma expressão gigante da economia', diz presidente do Sebrae Nacional Meninas fazem 'tribunal do crime' dentro de escola e torturam colega por causa de sorvete

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!