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Avião monomotor cai em pátio de metrô em Belo Horizonte

Aeronave cai próximo a galpão do metrô em Belo Horizonte, causando morte do piloto

Hora News|Do R7

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Um pequeno avião caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Belo Horizonte, Minas Gerais.

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