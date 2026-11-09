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Cidades do interior de São Paulo estão em alerta para temporais

Defesa Civil monitora áreas de risco, recupera locais e presta assistência a famílias

Hora News|Do R7

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Fortes temporais atingiram o interior de São Paulo neste domingo (8). Entre as regiões afetadas, em Bauru, uma cratera engoliu um carro de um motorista de aplicativo que, apesar do susto, não sofreu ferimentos. Já em Sorocaba, diversas árvores caíram.

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