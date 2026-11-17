Coreia do Sul mobiliza caças após suposta invasão russa
Aeronaves foram identificadas na zona de defesa aérea; Japão também apresentou protesto
A recente incursão de aeronaves russas no espaço aéreo da Ásia tem aumentado as tensões entre países como a Coreia do Sul e o Japão.
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