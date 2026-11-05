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Defesa Civil confirma dois tornados em Santa Catarina

Fenômeno deixou rastro de destruição; mais de 20 municípios decretaram situação de emergência

Hora News|Do R7

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O estado de Santa Catarina está enfrentando uma série de eventos climáticos extremos que resultaram na morte de duas pessoas e danos em várias regiões.

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