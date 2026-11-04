Democratas conquistam maioria na Câmara e no Senado

O economista Igor Lucena apontou fatores econômicos e políticos sob o governo de Donald Trump, como o aumento dos preços do petróleo e alimentos e políticas migratórias que afetaram a mão de obra técnica.



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