O presidente Trump disse que irá abordar a Guerra da Ucrânia na reunião com Putin e Xi Jinping. O encontro irá acontecer nesta quinta-feira (19) na China e tem como objetivo discutir a paz mundial.



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