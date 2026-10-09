Fortes tempestades arrastam carros e inundam casas em Santiago, no Chile

Com as fortes chuvas no Chile , rios trasbordaram e provocaram uma enxurrada que levou carros e inundou casas na capital Santiago. Equipes trabalham no resgate das vítimas. O presidente chileno, José Antonio Kast, decretou estado de calamidade pública. A previsão é de mais chuvas no país.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!