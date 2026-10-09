Fortes tempestades arrastam carros e inundam casas em Santiago, no Chile
Presidente declarou estado de calamidade pública; previsão é de mais chuvas
Com as fortes chuvas no Chile, rios trasbordaram e provocaram uma enxurrada que levou carros e inundou casas na capital Santiago. Equipes trabalham no resgate das vítimas. O presidente chileno, José Antonio Kast, decretou estado de calamidade pública. A previsão é de mais chuvas no país.
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