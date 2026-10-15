Fortes tempestades provocam estragos na Turquia
Ruas ficaram alagadas e carros foram arrastados; alerta é de risco para novos alagamentos
Fortes tempestades atingiram Istambul, resultando em um cenário de caos na maior cidade da Turquia.
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