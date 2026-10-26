Hidroavião afunda parcialmente e fica à deriva no Rio Tapajós

No Pará, um hidroavião afundou parcialmente no Rio Tapajós após ventos fortes soltarem as amarras que o mantinham preso em um cais próximo. O incidente não deixou feridos e o próprio dono do veículo conseguiu rebocar a aeronave. O caso ocorreu neste domingo (25) .



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