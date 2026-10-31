Incêndio destrói hotel no Monte Everest e turistas ficam isolados

Um incêndio destruiu um hotel próximo ao Monte Everest, no Nepal. O incidente ocorreu em meio a uma forte nevasca que isola a região devido ao risco de avalanches. As chamas começaram na cozinha do estabelecimento com 17 quartos; suspeita-se que um botijão de gás tenha explodido. A localização do hotel é estratégica para alpinistas que buscam alcançar o cume da montanha mais alta do mundo.



Apesar da gravidade do incêndio, todos os hóspedes e funcionários conseguiram evacuar o prédio sem ferimentos. No entanto, as condições climáticas adversas dificultam qualquer tentativa imediata de deixar a área afetada. Turistas e guias permanecem aguardando uma melhora no clima para poder se deslocar com segurança.



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