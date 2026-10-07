Incêndio em lixão particular chega perto de fábrica e causa transtornos em Manaus

O Corpo de Bombeiros, junto com funcionários de uma fábrica, tenta apagar um incêndio que atinge um lixão particular em Manaus desde a noite desta terça-feira (6). As chamas chegaram perto da fábrica. O incêndio chegou a ser controlado, mas voltou a se espalhar horas depois. A informação de restos de produtos químicos na área está sendo verificada. Os bombeiros investigam se a causa desse incêndio foi criminosa.



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