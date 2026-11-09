Policiais mergulham em barragem para tirar moto de casal debaixo d'água no Ceará
O caso aconteceu em Limoeiro do Norte, interior do estado; PMs usaram uma corda para remover motocicleta
Policiais Militares mergulharam em uma barragem para resgatar a moto de um casal, em Limoeiro do Norte, interior do Ceará, no último sábado (7). O vídeo, gravado pelas testemunhas no local, mostra os policiais tirando os coletes à prova de balas e entrando na água. Com uma corda de apoio, eles mergulharam na água e puxaram a motocicleta.
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