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Policiais mergulham em barragem para tirar moto de casal debaixo d'água no Ceará

O caso aconteceu em Limoeiro do Norte, interior do estado; PMs usaram uma corda para remover motocicleta

Hora News|Do R7

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Policiais Militares mergulharam em uma barragem para resgatar a moto de um casal, em Limoeiro do Norte, interior do Ceará, no último sábado (7). O vídeo, gravado pelas testemunhas no local, mostra os policiais tirando os coletes à prova de balas e entrando na água. Com uma corda de apoio, eles mergulharam na água e puxaram a motocicleta.

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