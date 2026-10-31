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Queda de helicóptero militar deixa quatro mortos na Bósnia; veja vídeo

Aeronave italiana caiu durante voo de treinamento; outras 11 pessoas ficaram feridas

Hora News|Do R7

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Um helicóptero militar italiano caiu na Bósnia durante um voo de treinamento, resultando em quatro mortes e deixando outras 11 pessoas feridas. O incidente ocorreu quando a aeronave perdeu o controle logo após a decolagem. Imagens capturadas pelos moradores mostram o momento em que o helicóptero começa a girar no ar antes da queda. As autoridades bósnias iniciaram uma investigação para determinar as causas do acidente.

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