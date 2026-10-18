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Veritá: Flávio Bolsonaro tem 51,1% das intenções de voto no segundo turno, contra 48,9% de Lula

Candidatos estão tecnicamente empatados na corrida presidencial de 2026

Hora News|Do R7

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Uma pesquisa realizada pelo Instituto Veritá entre os dias 12 e 16 de outubro revela um cenário de empate técnico entre os candidatos à presidência Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O levantamento entrevistou 15.554 eleitores brasileiros com uma margem de erro de um ponto percentual.


Na primeira pergunta sobre o voto no primeiro turno das eleições presidenciais, 48,1% dos entrevistados afirmaram ter votado em Flávio Bolsonaro e 46,3% em Lula. Outros candidatos mencionados foram Augusto Cury (Avante) com 2,4%, Renan Santos (Missão) com 1,7% e Ronaldo Caiado com 1%.


Quando questionados sobre suas intenções para o segundo turno se a eleição fosse realizada hoje, os resultados mostraram que Flávio Bolsonaro teria a preferência de 51,1% dos eleitores enquanto Lula contaria com o apoio de 48,9%.


A pesquisa foi conduzida utilizando tecnologia automatizada para reconhecimento vocal e transcrição de áudio para texto. Cerca de 20% das entrevistas foram auditadas via ligações telefônicas ou por visitas domiciliares para validar a autenticidade das informações.

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