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Vulcão em erupção lança coluna de fumaça a 3 km de altura e deixa as Filipinas em alerta

Companhias aéreas precisaram ajustar suas rotas na região

Hora News|Do R7

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O vulcão Mayon, localizado nas Filipinas, entrou em erupção, lançando uma coluna de fumaça e cinzas que alcançou 3 quilômetros de altura. Este evento colocou as autoridades locais em estado de alerta devido à atividade intensa do vulcão. As recomendações incluem a orientação para que os moradores evitem se aproximar da área afetada.

Companhias aéreas precisaram ajustar suas rotas na região como medida preventiva contra possíveis riscos associados às cinzas no ar. A expectativa é que novas erupções possam ocorrer nos próximos dias.

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